Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus eşleşti.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması dün oynanan maçların ardından tamamlandı.
Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Juventus 2-5 Manchester City
Vidad 1-2 Al Ain
El Hilal 2-0 Pachuca
Salzburg 0-3 Real Madrid
Bu sonuçların ardından son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Palmeiras - Botafogo
Benfica - Chelsea
PSG - Inter Miami
Flamengo - Bayern Münih
Inter Milan - Fluminense
Dortmund - Monterrey
Manchester City - El Hilal
Real Madrid - Juventus
Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.
Son 16 turu yarın akşam oynanacak Palmeiras - Botafogo ve Benfica - Chelsea maçlarıyla başlayacak.
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