Arda Güler ve Kenan Yıldız karşı karşıya! FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Son 16 turunda Arda Güler'li Real Madrid ve Kenan Yıldız'lı Juventus eşleşti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması dün oynanan maçların ardından tamamlandı.

Dün gece oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Juventus 2-5 Manchester City

Vidad 1-2 Al Ain

El Hilal 2-0 Pachuca

Salzburg 0-3 Real Madrid

Bu sonuçların ardından son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:

Palmeiras - Botafogo

Benfica - Chelsea

PSG - Inter Miami

Flamengo - Bayern Münih

Inter Milan - Fluminense

Dortmund - Monterrey

Manchester City - El Hilal

Real Madrid - Juventus

Real Madrid, Kulüpler Dünya Kupası'nda H Grubu'nu lider bitirmesiyle Juventus'la eşleşti. Milli yıldızlar Arda Güler ile Kenan Yıldız, son 16 turunda birbirlerine rakip oldular.



Son 16 turu yarın akşam oynanacak Palmeiras - Botafogo ve Benfica - Chelsea maçlarıyla başlayacak.