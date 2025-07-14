Malatya'da korkunç olay! Döve döve öldürdüler

Malatya'da yolda karşılaştığı 4 kişi tarafından dövülen 38 yaşındaki Y.A., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı Turgut Temelli Caddesi’nde meydana geldi. M.A.T., F.Ç., İ.K. ve İ.Ö.K. ile yolda karşılaştıkları Y.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle 4 kişi A.’yı dövdü. Y.A. ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. A., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Y.A., doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Y.A.'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA