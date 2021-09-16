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  4. Aslan Avrupa'da kükredi: Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan Avrupa'da kükredi: Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

Aslan Avrupa'da kükredi: Galatasaray, sahasında Lazio'yu 1-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Lazio'yu Lazio kalecisi Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Avrupa Ligi perdesini Lazio maçıyla açtı. Nefes kesen mücadelede temsilcimiz, TT Stadı'nda İtalyan ekibini 1-0 mağlup etti ve 3 puanın sahibi oldu.

STRAKOSHA SKORU BELİRLEDİ
Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray, hızlı hücumlarla rakip savunmayı yıprattı. Temsilcimizde özellikle Morutan etkili görüntüsüyle dikkat çekerken geçiş oyunun en kilit aktörlerinden biri oldu. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü ise 67. dakikada Lazio kalecisi Strakosha attı. Arnavut kaleci yüksekten gelen topu kontrol edemeyerek kendi ağlarına yolladı ve skoru 1-0'a getirdi.

Etiketler Galatasaray galatasaray lazio avrupa uefa
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