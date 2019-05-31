Aytemiz Alanyaspor Tayfur Bingöl ile sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, 2015-16 sezonunda kiralık olarak turuncu yeşilli formayı giyen eski futbolcusu Tayfur Bingöl’ü kadrosuna kattı. Tayfur Bingöl, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen törende attı.

"BÜYÜK KATKILARI OLAN BİR KARDEŞİMİZ"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Tayfur Bingöl’ün Alanya’ya yabancı bir futbolcu olmadığını söyledi. Tayfur Bingöl’ün yeniden Alanyaspor’un başarısı için ter dökeceğini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Tayfur Bingöl yeniden yuvaya döndü. Kendisi Süper Lig’e yükselmemizde büyük katkıları olan bir kardeşimiz. Tekrar Alanya’ya döndüğü için kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

"EVİME TEKRARDAN HOŞ GELDİM"

Tayfur Bingöl ise Alanya’da şampiyonluk yaşadığını dile getirerek, "Kulüp Başkanımız Hasan Çavuşoğlu’na, değerli yöneticilerime ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana tekrar kapılarını açtılar. Hepsini çok seviyorum. Evime tekrardan hoş geldim. İnşallah bu 3 sene benim, ailem ve camiamız için çok güzel geçer. Taraftar her zaman beni desteklemiştir. Göztepe ile Alanya’ya maça geldiğimizde ’Herkes unutur, Alanya unutmaz’ diye bir tezahüratla beni çağırmışlardı. Orada çok duygulanmıştım. Tekrar bu vesileyle hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkese çok güzel bir Tayfur Bingöl izleteceğimi söyleyebilirim" diye konuştu.

