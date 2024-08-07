Barcelona'dan 60 milyon Euro'luk transfer

Dünya futbol devi İspanyol Barcelona, Leipzig'in hücum oyuncusu Dani Olmo'yu yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Barcelona, Leipzig'den İspanyol hücum oyuncusu Dani Olmo'yu kadrosuna kattı. İspanyol yıldız ile 2030'a kadar sözleşme imzalanacak.

Transfer için Barcelona'nın Leipzig'e 55 milyon euro net olmak üzere bonuslarla beraber 62 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

26 yaşındaki İspanyol oyuncu, Barcelona altyapısında yetişmişti. 2020'de Dinamo Zagreb'den Leipzig'e 29 milyon euro bonservis ile transfer edilen Olmo, 4 sezon burada forma giydi.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da toplam 24 maçta forma giyen Olmo, 5 gol 5 asist kaydetti.

EURO 2024'te şampiyon olan İspanya formasıyla gösterdiği performansla beğeni toplayan Olmo, 6 maçta 3 gol 2 asist kaydetmişti.