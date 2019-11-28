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  4. 28 Kasım 2019 22:51

Başakşehir 0 - 3 Roma

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 5. maçında sahasında İtalyan devi Roma'ya 3-0 mağlup oldu. Roma'ya galibiyeti Veretout (pen), Kluivert ve Dzeko'nun golleri getirdi. Grup lideri olarak maça çıkan temsilcimiz, bu mağlubiyetle zirveden inerken gruptan çıkma şansını da son...

Başakşehir 0 - 3 Roma
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UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında Roma'yı ağırladı. Güçlü rakibi karşısında maça iyi başlayan Başakşehir, 5'te Visca ve 19. dakikada Crivelli ile gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

28'de Roma penaltı kazanırken, Veretout attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Crivelli'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 1 dakika sonra Roma, Kluivert ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikasında sahneye Dzeko çıktı ve Roma soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda maçta başka gol olmadı ve Roma mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i Stindl'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Roma ve Mönchengladbach 8'er puanla 1 ve 2. sırada yer alırken, Başakşehir 7 puanla üçüncü sıraya geriledi. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Roma sahasında Wolfsberger'i ağırlayacak, Başakşehir ise deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaşacak.

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