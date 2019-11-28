Başakşehir 0 - 3 Roma

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir sahasında Roma'yı ağırladı. Güçlü rakibi karşısında maça iyi başlayan Başakşehir, 5'te Visca ve 19. dakikada Crivelli ile gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

28'de Roma penaltı kazanırken, Veretout attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 39. dakikada Crivelli'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken, 1 dakika sonra Roma, Kluivert ile skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarının son dakikasında sahneye Dzeko çıktı ve Roma soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarıda maçta başka gol olmadı ve Roma mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Grubun diğer maçında ise Mönchengladbach deplasmanda Wolfsberger'i Stindl'ın golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Roma ve Mönchengladbach 8'er puanla 1 ve 2. sırada yer alırken, Başakşehir 7 puanla üçüncü sıraya geriledi. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.

Grubun son haftasında Roma sahasında Wolfsberger'i ağırlayacak, Başakşehir ise deplasmanda Mönchengladbach ile karşılaşacak.



