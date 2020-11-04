Başakşehir, Manchester United'ı 2-1 mağlup etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında İngiltere temsilcisi Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'in, Avrupa kupalarında çıktığı 32 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyeti bulunuyor.

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1' Kritik maç başladı.

2' Her iki takım da maça temkinli başladı. Şu an için iki taraf da birbirinin oyununu tartıyor.

3' Başakşehir hazırlık paslarıyla oyun kurmaya çalışıyor.

5' Manchester United etkili geldi bu kez. Maguire'nin ceza alanına doldurduğu topu arka direkteki Bruno Fernandes kale alanına doğru çevirdi ancak kaleye paralel giden top ters taraftan ceza alanını terk etti.



7' Manchester United bu anlarda çok adamla Başakşehir yarı alanında top çeviriyor.

GOOOOOLLL! ÖNE GEÇTİK

13' GOL! DEMBA BA ATTI! Temsilcimiz Başakşehir, İngiliz ekibinin tüm hatlarıyla yüklendiği Visca'yla topu kaptı. Onun uzun pasıyla Demba Ba orta alandan bomboş durumda hareketlendi ve ceza alanına girerken karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşla ağları sarstı: 1-0

17' Başakşehir çok adamla yüklendi. Etkili paslaşmaların ardından Bolingoli sol kanattan son çizgiye indi ve ortasını yaptı, ceza alanındaki hiçbir Başakşehirli topa dokunamadı.

21' Başakşehir, Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen top sonrası rakip ceza alanı çevresinde baskı kurdu ancak Manchester savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

23' Manchester United uzun bir aradan sonra Başakşehir yarı alanına geçti ancak savunmamız yine rakibine geçit vermiyor.

28' Başakşehir topu savunmadan çıkarmakta zorlanıyor. Manchester United baskıyı artırdı.

30' Karşılaşmanın üçte birlik dilimi, temsilcimiz Başakşehir'in üstünlüğüyle geçiliyor.



32' MÜTHİŞ POZİSYON! Başakşehir ikinci gole çok yaklaştı. Visca'nın pasıyla sol kanattan iyi bindiren Bolingoli kale alanına doğru nefis bir orta kesti. Gerilerden gelen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Henderson çizgi üzerinde topu kontrol etti.

34' Serbest vuruşta İrfan Can arka direğe doğru ortaladı, Epureanu topu kale alanına çevirmek istedi ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırarak topun auta çıktığını belirtti.

GOOOOOOLLL! MANCHESTER DAĞILDI!

40' GOL! FARK İKİYE ÇIKTI! Deniz Türüç rakip yarı alandaki baskısıyla topu kaptı. Sol kanattan ceza alanına girerken yerden ortasını yaptı. Demba Ba'nın atladığı topa arka tarafta, gerilerden gelen Edin Visca çok sert vurdu ve farkı ikiye çıkardı: 2-0

MAALESEF TOP AĞLARIMIZDA...

43' GOL! Manchester ilk etkili pozisyonunda golü buldu. Sol kanattan Luke Shaw'un ortasına kale alanının önünde iyi yükselen Martial, kafayla topu köşeden ağlara yolladı: 2-1

İLK YARI SONUCU: Medipol Başakşehir 2-1 Manchester United

46' İkinci yarı başladı.

47' Manchester United'da ikinci yarının başındaki değişiklikle birlikte formasyon değişikliği de oldu. Solsjaer'in ekibi ikinci yarıda daha hücum ağırlıklı bir futbol sergileyecek gibi görünüyor.

50' Başakşehir atağa çıkmak isterken orta alanda top kayıpları yapıyor. Manchester United kaptığı toplarla etkili olmak istiyor.

59' TEHLİKE! Manchester atağında Bruno Fernandes ceza alanı dışından yerden vurdu, savunmamızdan seken top bir an için Mert'i yanılttı ancak hızla kalesine dönen Mert Günok topu kontrol etmeyi başardı.

63' Başakşehir'de Rafael şu ana dek müthiş bir motivasyonla oynuyor. Tecrübeli oyuncu eski takımına karşı Başakşehir savunmasında kusursuza yakın bir oyun sergiliyor.

65' Rakip yarı alanda topu kapan Başakşehir'de Visca soldan bindiren Bolingoli'yi gördü. Onun ortaya çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Henderson'da kaldı.

69' Karşılaşmada son 20 dakikaya Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğüyle giriliyor.

71' Manchester United, Başakşehir'in sahasında top çevirerek pozisyon üretmeye çalışıyor. Başakşehir rakibine boşluk bırakmama gayretinde.

73' Topla oynama oranlarında Manchester United'ın yüzde 66'ya yüzde 34'lük üstünlüğü bulunuyor.

74' Manchester United'da Marcus Rashford yerini Mason Greenwood'a bıraktı.

77' Edin Visca sol kanattan ceza alanına sokuldu. Ortasında savunmaya çarpan top son olarak Visca'dan auta çıktı.

79' Başakşehir'de Demba Ba yerini Fredrik Gulbrandsen'e bıraktı.

80' Kritik maçta son 10 dakika... Başakşehir üstünlüğünü koruduğu takdirde Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk puanlarını alacak.

81' Başakşehir, maçtaki ilk köşe vuruşunu 81. dakikada kazandı. Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda savunma ön direkte topu karşıladı.

83' Manchester United savunmayı iyice ileri çıkardı. Bu dakikalarda Maguire da Başakşehir yarı alanında gol arıyor.

87' Başakşehir bu anlarda ön alandaki baskısını artırdı. Manchester United ileri çıkmakta zorlanıyor.

89' Başakşehir'de Martin Skrtel, Martial'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Başakşehir XI: Mert Günok; Rafael, Epureanu, Skrtel, Bolingoli; Berkay, İrfan Can; Visca, Aleksic, Deniz Türüç; Demba Ba.

Manchester United XI: Henderson; Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe, Shaw; Matic, Van de Beek, Bruno Fernandes; Mata, Rashford, Martial.

15. SINAV

Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Avrupa'da 15. karşılaşmasına Manchester United karşısında çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip, Buruk yönetiminde çıktığı 14 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Manchester United maçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.