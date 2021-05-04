Beşiktaş bombayı patlattı! Salih Uçan'ın sözleşme detayları belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Beşiktaş yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Aytemiz Alanyaspor'da sergilediği futbolla transferin gözdesi haline gelen Salih Uçan, Beşiktaş yolunda.Siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Trabzonspor'un yanı sıra İtalya ve İspanya'dan teklifler alan Salih'le prensip anlaşmasına vardı.Oyuncunun menajeri, "Futbolcumuzun sözleşmesi devam ettiği için henüz kimseyle görüşmedik" şeklinde açıklama yapsa da tarafların bir araya gelerek el sıkıştığı öğrenildi.



BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme karşılığında 27 yaşındaki merkez orta sahaya sezon başına 10 milyon TL ödeyeceği kaydedildi.Süper Lig'in bitişiyle birlikte serbest kalacak olan Salih için siyah-beyazlıların kasasından bonservis bedeli çıkmayacak.Bucaspor'un altyapısından yetişen Salih Uçan, daha önce Fenerbahçe'nin yanı sıra Avrupa'da Roma, Empoli ve Sion formalarını da giydi.Salih Uçan, bu sezon 3 kulvarda toplam 40 maça çıkarken, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.



ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

Alanya'nın Kasımpaşa ile oynadığı maçın ilk dakikasında Hajradinovic'le girdiği mücadele yüzüne darbe alan Salih Uçan, oyuna devam edemedi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun elmacık kemiğinde 2 kırık tespit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yıldız oyuncu sezonu kapattı.



AMELİYAT EDİLDİ

Dün akşam saatlerinde ameliyata alınan deneyimli orta saha oyuncusu başarılı bir operasyon geçirdi ve hastanede tedavisi sürüyor. 27 yaşındaki futbolcunun ne zaman taburcu olacağı ise yapılacak doktor kontrollerinden sonra netleşecek.