Beşiktaş borcunu açıkladı
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğunu ifade etti.
Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.
Şentürk’ün açıklamasına göre Beşiktaş’ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL.
Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.
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