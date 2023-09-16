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Beşiktaş borcunu açıkladı

Beşiktaş borcunu açıkladı
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Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısında konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun 31 Mayıs itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Olağan Divan Kurulu toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Toplantıda konuşan Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

Şentürk’ün açıklamasına göre Beşiktaş’ın toplam borcu 31 Mayıs tarihi itibarıyla 6 milyar 696 milyon 974 bin TL.

Özgür Şentürk yaptığı konuşmada, siyah-beyazlı kulübün borcunu, alacaklarını ve Beşiktaş’ın ödemesi gereken faiz, ana para ve borçlarla ilgili detaylı bilgi verdi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş borç beşiktaşın borcu
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