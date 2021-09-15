Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne mağlubiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Borussia Dortmund maçıyla açtı. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Alman temsilcisine 2-1 mağlup oldu.

KALEMİZE GELEN İLK ŞUT GOL OLDU

Karşılaşmaya iyi başlayan temsilcimiz baskılı oyununu rakibine kabul ettirdi. Henüz 5. dakikada Batshuayi'nin enfes vuruşunda Dortmund kalecisi Kobel parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Alman ekibi, 20. dakikada Bellingham'la temsilcimizin kalesine attığı ilk şutta golü buldu. Bu golün ardından temposu yavaş yavaş düşen Kara Kartal, 45+3. dakikada Haaland'ın golüne engel olamadı. 90+4. dakikada Montero farkı 1'e indirdi fakat bu gol maçı kazanmaya yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden Vida, Umut Meraş ve Alex Teixeira maç kadrosunda bulunmuyor. Dortmund'da ise Emre Can, Reyna, Thorgan Hazard, Zagadou, Schmelzer ve Schulz İstanbul'a getirilmeyen 6 isim olarak açıklandı.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, N'Sakala, Josef, Atiba, Pjanic, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Borussia Dortmund: Kobel, Meuiner, Akanji, Hummels, Guerreiro, Bellingham, Dahoud, Brandt, Reus, Malen, Haaland.

CANLI ANLATIM

İLK YARI

Dakika 5: Sol kanattan yapılan ortada ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin dönerek vuruşunda kaleci Kobel topu güçlükle çeldi.

Dakika 10: Pjanic'in pasıyla sağ çaprazdan Ghezzal ceza sahasına sokulmak istedi. Ancak topu kontrol edemedi. Aut.

Dakika 19: Sağ kanattan Meunier'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Jude Bellingham, dar açıdan uzak köşeye sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 45+2: Sol kanattan ceza sahasına sokulan Bellingham'ın ön direğe çıkarttığı topa Haaland dokundu ve topu filelere gönderdi.

İKİNCİ YARI

Dakika 56: Ghezzal'in ceza sahasına doğru havalandırdığı topu Meunier karşıladı. Seken topa Atiba gelişine bir vuruş yaptı. Top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 66: Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi kaleci ile karşı karşıya pozisyonda çalım denedi. kaleci Kobel araya girdi.