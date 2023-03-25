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Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş'ın borcu belli oldu
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Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, Beşiktaş’ın borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu açıkladı.

Beşiktaş’ın 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, denetim kurulu raporunu sunarak, siyah-beyazlı kulübün borcunu açıkladı.

Tiryaki, yaptığı açıklamada Beşiktaş Kulübü’nün borcunun 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 TL olduğunu dile getirdi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş borç beşiktaşın borcu
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