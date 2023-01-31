Beşiktaş'ın galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı

Fatih Karagümrük ile Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılıklı gollerin atıldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

CENK TOSUN GOL PERDESİNİ AÇTI

Maçın genelinde temponun düşük olduğu mücadelede Beşiktaş, 33. dakikada Cenk Tosun ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca siyah-beyazlılar soyunma odasına üstün girdi.

OZDOEV, 1 PUANI GETİRDİ

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada Ozdoev, Beşiktaş ağlarını sarsarak skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için yüklenirken, başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Zirve yarışında yara alan siyah-beyazlılar, puanını 39'a yükseltti ve lider Galatasaray'ın 9 puan gerisinde kaldı.