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  4. 21 Temmuz 2019 12:00

Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin-Prince Boateng'le açıklama

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra Sassuolo'ya geri dönen Ganalı santrfor Kevin-Prince Boateng'in adı, bir süredir Beşiktaş'la birlikte anılıyordu. 32 yaşındaki golcünün geleceğiyle ilgili Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali'den...

Beşiktaş'ın gündemindeki Kevin-Prince Boateng'le açıklama
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İsmi bir süredir Beşiktaş ile anılan Kevin Prince Boateng'le ilgili açıklama geldi... İtalyan basını tarafından siyah - beyazlı kulübün görüştüğü iddia edilen 32 yaşındaki golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş iddia gündeme geldi

La Gazetta di Modena'ya konuşan Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevali, "Boateng ile ilgilenen kulüpler var ama ciddi bir gelişme olmadı. Teknik direktörümüz Roberto De Zerbi ile görüşüp oyuncunun niyetini öğreneceğim" dedi. Yıldız ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

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