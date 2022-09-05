Beşiktaş'ta Dele Alli şoku: En az 2 hafta yok!

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dele Alli sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'ın Premier Lig ekibi Everton'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dele Alli için sakatlık açıklaması geldi. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, yıldız futbolcunun uyluk arka adelesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

OYUNDAN ALINMIŞTI!

Süper Lig 'in 5. haftasında Ankaragücü deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta Dele Alli şoku yaşandı. Siyah beyazlıların Everton'dan kiraladığı yıldız futbolcu, dün oynanan karşılaşmada sakatlanarak yerini Josef de Souza'ya bırakmıştı.

"SAKATLANMAK SİNİR BOZUCU"

Maç sonrasında ise sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiliz futbolcu "Beşiktaş için ilk gol. Sakatlanmak sinir bozucu ama umarım ciddi bir şey değildir. 3 puanı aldığınız için aferin takım." ifadelerini kullanmıştı.

2 HAFTA YOK!

Yaşadığı sakatlık sonrası 26 yaşındaki futbolcu Dele Alli'nin 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."