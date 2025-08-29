Beşiktaş'ta Solskjaer dönemi sona erdi: İşte yerine gelecek isim

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nden elenen Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre ekibi Lausanne’a elenen Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in sözleşmesi feshedildi. Karşılaşmanın ardından stadyumda başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yapan Norveçli teknik adam ile yollar ayrıldı. Solskjaer, Ocak ayında takımın başına geçmişti.

Beşiktaş’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı, toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız” ifadeleri kullanıldı.

SERGEN YALÇIN GELİYOR

Bu gelişmenin ardından gece geç saatlerde Sergen Yalçın ile görüşen Başkan Serdal Adalı, tecrübeli teknik adamla anlaşma sağladı.

Siyah beyazlı kulüp tarafından bugün resmi açıklamanın yapılması ve Sergen Yalçın'ın akşam yapılacak idmanda takımın başında olması bekleniyor.

Yalçın 2020 - 2022 yılları arasında 2 sezona yakın Beşiktaş'ı çalıştırmış ve 2020 - 2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp, Türkiye Kupası'nı da kazanma başarısını göstermişti.

DHA