Beşiktaş'tan taraftara pelüş oyuncak çağrısı
Beşiktaş, Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesi taraftarlara depremzede çocuklar için dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." denildi.
Bu oyuncak sana arkadaşım! 🐻— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 22, 2023
Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim. 🖤 pic.twitter.com/3EaH08BCtH
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