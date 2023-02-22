  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Beşiktaş'tan taraftara pelüş oyuncak çağrısı

Beşiktaş'tan taraftara pelüş oyuncak çağrısı

Beşiktaş'tan taraftara pelüş oyuncak çağrısı
Güncelleme:

Beşiktaş, Antalyaspor'la oynayacağı maç öncesi taraftarlara depremzede çocuklar için dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Pazar günü oynanacak olan Antalyaspor maçında pelüş oyuncaklarımızı sahaya atalım, depremden etkilenen çocuklarımıza anlamlı bir hediye gönderelim." denildi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş antalyaspor oyuncak peluş oyuncak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri sallayan iddia: ''Erdoğan AK Partili vekili helikopterden attı''
Ünlü tatil beldesinde deniz 100 metre çekildi
Dolar barajda, Euro, altın ve gümüş düşüşte
AK Partili yöneticinin evinin bahçesine AFAD çadırı kuruldu
7.6'lık depremde binaların çatladığı anlar kameraya yansıdı
Depremzedeler sahte konteyner ilanıyla dolandırıldılar
Depremde bir mahalle ikiye bölündü! 4 metre kayma var
Adı Viranşehir iken Doğanşehir olmuştu... Deprem Doğanşehri yeniden Viranşehre çevirdi
Minik Eylül depremde anne ve babasını kaybetmiş, kendisi kurtulmuştu... Nedeni ortaya çıktı
Bir ilimizde daha deprem alarmı: ''Dört bir yanı diri faylar ile sarılı''