Bursaspor'dan sessiz prova

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Bursaspor, 28 Temmuz'a kadar devam edecek Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Ingolstadt ile karşılaştı.

Yeşil-beyazlılar, karşılaşmaya Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ekong, Onur Atasayar, Merter Yüce, Sercan Yıldırım, Jorquera, Batalla, Stancu ve Kubilay Kanatsızkuş ilk 11'iyle başladı.

Teknik direktör Paul Le Guen, müsabakanın ikinci yarısında ise Muhammed Şengezer, Mert Örnek, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Emirhan Aydoğan, Faty, Ozan Can, Furkan Soyalp, Sinan Bakış, John ve Necid 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmada iki takım da yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve müsabaka 0-0 berabere bitti.

Le Guen: "Hedeflediğimiz takım değiliz''





Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, takım olarak henüz istenilen seviyede olmadıklarını söyledi.

Fransız teknik adam, zamanla daha iyi duruma geleceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımız devam ediyor. Gol yemeden bitirilmiş bir maç. Şansımız da yanımızdaydı. Güçlü bir takım olmak istiyoruz ama henüz değiliz. Hedeflediğimiz takım değiliz. Üretken bir takım olmaya çalışıyoruz. İlk yarı üretken oyunculardan oluşan bir takım vardı. İkinci yarı gençleri oynattık. Gün geçtikte daha iyiye gideceğimize inanıyorum. Onlarla ilgilenmek, geliştirmeye çalışmak benim birinci görevim. Onlar da gelişmek için iradelerini ortaya koyuyor. Liste hazırlıyorum. Bazıları için kiralık gitmek daha iyi olacak. Bununla alakalı çalışma yapıyorum. Önümüzdeki günlerde bunu paylaşacağım. Bazılarının, düzenli oynayan oyuncuları zorlayacağını düşünüyorum."