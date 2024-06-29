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Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye evet dedi

Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'ye evet dedi
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Fenerbahçe’de kiralık olan forma giyen Çağlar Söyüncü’nün, eş durumundan dolayı Sarı lacivertlilerin teklifine prensipte evet dediği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Atletico Madrid’den kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü’yü bonservisli bir şekilde transfer etmek için bir süredir temaslarını sürdürüyordu.

Yağız Sabuncuoğlu dün, “Fenerbahçe ve Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü transferi için anlaşmaya yakın! İki kulüp arasında yapılan görüşmelerde ekonomik fark çok azaldı” demişti.

Sabah’ın haberine göre, Serra Pakdemir ile birleştiren Çağlar Söyüncü, önceki gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı ve Sportif Direktör Mario Branco ile kulüpte bir araya geldi.

Haberde, Söyüncü’nün Atletico’dan aldığı rakamın altında bir teklifte bulunan Fenerbahçe’ye prensipte ‘evet’ dediği kaydedildi.

Avrupa'da çok fazla talibi olan 28 yaşındaki savunmacı, evlendiği için İstanbul'da yaşamak istiyor. Atletico Madrid'e 'Bırakın beni' diyerek bildiren Çağlar, kulübünden transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Etiketler Fenerbahçe çağlar söyüncü transfer
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