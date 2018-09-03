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  4. 03 Eylül 2018 20:02

Çaykur Rizespor’da İbrahim Üzülmez depremi !

Çaykur Rizespor yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in istifasını istedi.

Çaykur Rizespor’da İbrahim Üzülmez depremi !
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Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında oynanan maçta uzatma dakikalarında yediği 2 golle Antalyaspor’a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor’da yönetim teknik direktör değişikliği kararı aldı. Yönetim kurulu, teknik direktör İbrahim Üzülmez’in istifasını istedi. Üzülmez’in istifasını yönetime sunması ve Karadeniz ekibi ile yollarını ayırması bekleniyor.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Alınan kötü sonuçlar üzerine kulübün önünün açılması adına bugün hocamızla bir araya geldik. Kendisine görev değişikliğinin kulübün yararına olacağını ilettik. Yarın kendisi bize dönüş yapacak ve biz de bunun üzerine resmi bir açıklama yayınlayacağız” ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez , Çaykur Rizespor
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