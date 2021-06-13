Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki Macaristan - Portekiz maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve 19:00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ın yanı sıra Fransa ve Almanya da yer alıyor.