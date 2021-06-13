  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev

Cüneyt Çakır'a EURO 2020'de görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki Macaristan - Portekiz maçını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda 15 Haziran Salı günü Macaristan ile Portekiz arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak ve 19:00'da başlayacak olan mücadelede Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer olacak.

Turnuvada 'Ölüm Grubu' olarak nitelendirilen F Grubu'nda Portekiz ve Macaristan'ın yanı sıra Fransa ve Almanya da yer alıyor.

Etiketler cüneyt çakır hakem euro 2020
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Doktorlar nedenini açıklayamıyor: İşte dünyanın en ilginç rekorları
Serenay Sarıkaya Bodrum pozlarıyla nefes kesti
Yanan aracın yanına bırakılan esrarengiz not kafa karıştırdı
İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı
Kaldığı otel deşifre olmuştu: Sedat Peker'in yeni planı belli oldu
Kovid-19 belirtileri güncellendi: İşte en yaygın belirtiler
Ankara'da köpeklere işkence eden akademisyene dava
Naz Mila'dan takipçisine olay yanıt: Popomdaki estetikleri çıkardım
Araç alacaklar dikkat: İşte kapış kapış satılan 10 marka
Son ankette şaşırtan sonuçlar: İki partiden sıra dışı sıçrayış