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Cüneyt Çakır'a FIFA'dan görev

FIFA korkartlı hakem Cüneyt Çakır'a uluslararası arenada görev geldi. Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, uluslararası arenada düdük çalmaya devam ediyor. Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53'üncü kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.

Etiketler fifa hakem cüneyt çakır hakemlik görev
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