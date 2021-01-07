Erol Bulut’tan flaş Mesut Özil açıklaması!

Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor’u 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe’de teknik direktör Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Oynanan oyundan memnun olduğunu belirten Bulut, “Son 3 maçta maksimum puanı almaktan dolayı mutluyuz. Bunun belirtilerini Gaziantep maçının ikinci yarısında göstermiştik. Onun devamı geldi, o açıdan çok mutluyuz” dedi.

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Takımının istatistiklerde topla oynamada Alanyaspor’un gerisinde kalmasıyla ilgili de görüşlerini belirten Erol Bulut, “Bugünkü oyunu seyredenler diyecek ki rakibe %70 topu verdiler. Evet düşüncemiz ilk yarı rakibe topu vermekti topun arkasında durarak. Rakibimiz bizden iki gün fazla dinlenerek maça çıktı, onu da unutmayalım. Biraz daha önde basabilirdik ilk yarıda ama 1-0’ı koruma psikolojisi ağır bastı. Üzüntülü olduğum taraf, yakaladığımız net pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım, tercihlerimizin daha dikkatli olması lazım. Bu anlamda çok pozisyon kaçırıyoruz” ifadelerini kullandı.

MESUT ÖZİL TRANSFERİ

Arsenal’dan ayrılıp Fenerbahçe’ye gelmesi adım adım aşama kaydeden Mesut Özil transferiyle de ilgili konuşan Fenerbahçe’nin teknik patronu, “Mesut Özil ismi sosyal medyada çok konuşuluyor. İlerleyen günlerde kendisi ve diğer isimlerle ilgili olan şeylere bakacağız. Şu anda Mesut ile ilgili bir şey söyleyemem. Gerçekleşirse bakarız” diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, eski takımının performansını överek sözlerini şöyle noktaladı;

“Eski takımıma karşı galip gelmek mutluluk verici. O takım Avrupa Ligi ön elemesi oynadı, geçen sene muhteşem bir performans gösterdi, bu sene üzerine koyarak gidiyorlar, onları tebrik ediyorum. İyi futbol oynuyorlar, birbirine alışmış oyuncular var.”