Ersun Yanal'dan VAR ve hakem açıklaması

Süper Lig'in 23. haftası tarihi bir derbiye daha sahne oluyor. Fenerbahçe dev maçta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor. Maç öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın derbi öncesi açıklamaları:

"Futbol oynanan, futbolun oynandığı, hakemin ve VAR'ın konuşulmadığı bir gün olsun. Bence enerji, ateşine bakacak olursak dünyanın en önemli derbilerinden bir tanesi. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbileri bir bahar havası, bayram havasında geçer."

"Burası Kadıköy ve Kadıköy'de de son sözü her zaman Fenerbahçe söyler."

"Elimizdeki kadro ve imkanlar belli. Bunu en üst düzeyde kullanmak zorundayız. Sadece takımı sahaya çıkan 11'le değerlendirmek düşülen en büyük hatalardan biri."