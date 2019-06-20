Evkur Yeni Malatyaspor Moryke Fofana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı takımın başına getirdikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Yeni Malatyaspor, Konyaspor’un yıldız ismi Moryke Fofana’yı renklerine bağladı.

28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla Başkan Adil Gevrek’in ofisinde 2 yıllık resmi sözleşme imzalandı. Resmi imzanın ardından konuşan Fildişili futbolcu, “Yeni bir serüvene hazır olduğumu düşünüyorum. Yeni Malatyaspor hedeflerime uygun bir kulüp. Teklif geldikten sonra oturduk ve de anlaştık. Umarım burada iyi izler bırakırım” diye konuştu.

Fofana’yı Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da çok istediği öğrenildi. Fildişi Sahilli oyuncu Atiker Konyaspor formasıyla geçen sezon 34 resmi karşılaşamaya çıkarken, 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

