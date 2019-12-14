Falcao 74 gün sonra ilk 11'de

Süper Lig'in 15. haftasında Ankaragücü'nü ağırlayan Galatasaray'da sarı-kırmızılı takım adına önemli gelişmeler yaşandı.

Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, uzun bir süre sonra ilk kez 11'de şans buldu. Sakatlığı nedeniyle Galatasaray'da forma giyemeyen Falcao, son olarak iç sahada PSG ile oynadıkları maça 11'de başlamış ve 90 dakika sahada kalmıştı. Falcao, 74 gün sonra Ankaragücü maçında ilk 11'e dönerek taraftarlarına karşısına çıkma fırsatı yakaladı.

Galatasaray'da Falcao gibi sakatlıklarını atlatan Ryan Babel ile Sofiane Feghouli de Ankaragücü maçıyla takıma geri döndü. Sarı-kırmızılı takımın hücum hattındaki iki futbolcu, Falcao gibi 11'de şans buldu.

Steven Nzonzi'nin kadro dışı kaldığı Galatasaray'da Fatih Terim orta sahada ortasında Mario Lemina ve Ömer Bayram'a forma verdi.

Fatih Terim, Ankaragücü maçına Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Belhanda, Lemina, Ömer Bayram, Babel, Feghouli, Falcao 11'i ile başlamayı tercih etti.

FATİH TERİM'DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ankaragücü maçı öncesi "Feghouli ve Babel'in inşallah birinci yarıyı tamamlamasını umuyorum. Aslında ikili oynuyoruz önde. Babel ve Falcao. Falcao'nun da dönmesinin taraftara ve takıma moral olacağını düşünüyorum. Gollerine başlayacağını ümit ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Sporx

