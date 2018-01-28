Fatih Terim o futbolcuyu istiyor !

Ndiaye ile birlikte Belhanda'nın da gitmesi halinde Galatasaray'da transfer zorunlu ihtiyaç haline gelecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in hücum bölgesi için kafasındaki ilk aday Deniz Türüç. Geçen haftaki Kayseri maçında A Milli Takım'dan öğrencisini dikkatlice izleyen ve özel de bir görüşme yapan Terim, şartların oluşması halinde Deniz'i Galatasaray'da görmeyi çok istiyor.

Gurbetçi yıldız bu sezon çıktığı 17 lig maçında 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

Öte yandan Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise bu transferde net fikrini ortaya koydu. Deniz'in bonservisinin 10 milyon euro olduğunu tekrarladı.