Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den son dakika Arda Turan açıklaması... Fatih Terim, Galatasaray yönetimiyle Arda Turan transferi konusunda fikir ayrılığı yaşadıklarını açıkladı. Terim, "Ben, Arda Turan’ın transferini istedim ancak Galatasaray’ı yönetenler benimle aynı fikirde olmadıklarını söyledi, saygı duyuyorum" dedi.

"BU BİR FİKİR AYRILIĞI MIDIR? EVET"

İşte Fatih Terim'in Arda Turan sözleri...

"Ben, Arda Turan’ın transferini istedim ancak Galatasaray’ı yönetenler benimle aynı fikirde olmadıklarını söyledi, saygı duyuyorum. Yönetimle toplantı yaptık. Arda konusunda daha önce dediklerimi yönetime ilettim. Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir oyuncunun tekrar şans alması yönündeki kararımı ilettim, bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet.

"GALATASARAY'A YAKIŞAN BİR DURUM DEĞİL"

Arda Turan için yaptığımız toplantıdan çıkarken bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu üzerine basarak söyledim ama ben daha eve varmadan, bir gazeteciye, birkaç gazeteciye, maalesef verilmiş. Bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası."

