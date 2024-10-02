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Fatih Terim'e sürpriz teklif.. Her an sahalara geri dönebilir

Fatih Terim'e sürpriz teklif.. Her an sahalara geri dönebilir
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Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos'u çalıştan ve şu an boşta olan Fatih Terim'e Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü talip oldu.

Azerbaycan'ın en çok okunan spor haber sitesi Sportinfo.az'ın haberine göre; Neftçi Bakü, takımın kötü gidişatını toparlaması için Fatih Terim ismini gündeme getirdi. Neftçi Bakü'nün Fatih Terim ile temas kuracağı, yakında sıcak gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Azerbaycanlı spor yorumcusu Elçin Cafarov, "Şu an Neftçi kulübü tarihinin belki de en kötü günlerini yaşıyor. Ukraynalı teknik direktör Roman Grigorchuk ile yolları ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fatih Terim isim, vizyon olarak Neftçi Bakü'ye layık bir hoca. Büyük ses getirir. Bu yönde yönetim tarafından da ciddi istek var." yorumunu yaptı.

Etiketler fatih terim azerbaycan Neftçi Bakü
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