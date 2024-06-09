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Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi

Fenerbahçe başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi
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Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Oy sayma işlemine geçildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi 17.00'de tamamlandı. Rekor katılımın sağlandığı seçimde oylar sayılmaya başladı.

REKOR OY KULLANILDI

46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda 22 binin üzerinde oy kullanıldı ve rekor kırıldı. Sarı-lacivertlilerin bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 ile kırılmıştı.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Fenerbahçe'de yeniden aday olan mevcut başkan Ali Koç'un listesinde bulunan isimler şunlar: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Sarı-lacivertlere 20 yıllık başkanlık yapan ve aday olan Aziz Yıldırım listesinde yer alan isimler şu şekilde: Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş

Etiketler Fenerbahçe oy sayma oy sayımı başkanlık
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