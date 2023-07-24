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Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçının tarihi belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakasının tarihini açıkladı.

TFF'den gelen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:,

2022-2023 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan TFF Süper Kupa müsabakası 2023-2024 sezonu devre arasında oynanacaktır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi Eleme Müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının Salı/Çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının Perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Etiketler süper kupa türkiye tff
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