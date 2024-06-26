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Fenerbahçe Jose Mourinho önderliğinde günü çift antrenmanla tamamladı

Fenerbahçe Jose Mourinho önderliğinde günü çift antrenmanla tamamladı
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Yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Akşam saatlerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Defans ve hücum oyunlarıyla süren günün ikinci antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

Etiketler Fenerbahçe antrenman çift
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