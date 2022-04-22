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  4. Fenerbahçe kazandı, Rizespor Yönetimi taraftarın istifa sesleri sonrası stadı terk etti

Fenerbahçe kazandı, Rizespor Yönetimi taraftarın istifa sesleri sonrası stadı terk etti

Fenerbahçe kazandı, Rizespor Yönetimi taraftarın istifa sesleri sonrası stadı terk etti

Süper Lig’in 34. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Rizespor Yönetimi, taraftarların istifa tezahüratları sonrasında maçı terk etmek zorunda kaldı.

Süper Lig’in 34. haftasında Rizespor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Rizespor, 78. dakikaya 6-0’lık skorla geride girerken, taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

Rizespor yönetimi stadı terk etti
İHA'nın haberine göre; tezahüratlardan sonra maç devam ederken Rizespor Başkanı Tahir Kıran ve yöneticiler maçı bırakıp tribünden ayrıldı.

 

Etiketler Çaykur Rizespor fenerbahçe rizespor
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