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Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı!

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transferini yaptı!

eni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Serdar Aziz ile yeni sözleşme imzalamaya çok yakın.

Gelecek sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen ve mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de dış transferin yanı sıra iç transfer için de çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Fenerbahçe'de yeni yabancı kuralında büyük bir önem arz eden savunma oyuncusu Serdar Aziz için flaş bir gelişme yaşandı.

 ANLAŞMAYA VARILDI

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sözleşmesini uzatmak için milli futbolcu ile anlaşmaya vardı.

YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertli kulüpte 3.5 yıldır oynayan başarılı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. Fenerbahçe, 31 yaşındaki savunmacı için hamle yaptı ve mutlu sona ulaştı. Serdar Aziz, 2022-2023 sezonunda da Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

MENAJERİ PAYLAŞTI

Serdar Aziz adına Fenerbahçe ile görüşen menajer Haluk Canatar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile fotoğraf çekilip sosyal medya hesabından paylaştı. Sözleşme detaylarının kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

Etiketler Fenerbahçe serdar aziz fenerbahçe
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