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Fenerbahçe'de Aboubakar sesleri

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelen Kamerunlu golcü Aboubakar için Fenerbahçe'nin devrede olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı takım dün öğleden sonra Sivas'a uçarken, sakatlığı düzelen Kamerunlu golcü de kadroda yer aldı. Milli takımdan sakat dönen Aboubakar sırasıyla Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında görev yapamamıştı. Kamerunlu golcünün iki maça daha çıkması halinde 1,5 milyon eurodan mukavelesi uzuyor ve futbolcu bu ücreti beğenmediği gerekçesiyle sorun çıkarıyor. Bu iddialar kulislerde konuşulurken Beşiktaş yönetimi de Aboubakar'la 'ücret' hakkında temasa geçtiği aktarıldı.

"GEREKEN İYİLEŞTİRME YAPILIR"
Eski Beşiktaşlı futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, "Aboubakar, para gelip geçicidir. Takım şampiyonluğa gidiyor ve sana ihtiyaç var. Gereken iyileştirme yapılacaktır, çık maçını oyna. Bunları kafana takma" açıklaması yapmıştı. Beşiktaş yönetimi de Aboubakar'a sadece şampiyonluğu düşünmesini, ücreti iyileştirebileceklerini iletti.

FENERBAHÇE İDDİALARI KONUŞULUYOR
Aboubakar için Sarı-Lacivertliler'in pusuda olduğu, yaklaşık 3 milyon euro civarında bir teklif götürmeye hazırlandığı iddia edildi. Başarılı forvetin akıbeti önümüzdeki günlerde tam olarak netleşecek.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Aboubakar ses
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