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Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı: 20 milyon euro...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır imzayı attı: 20 milyon euro...

Avrupa'dan birçok takımın radarında bulunan Altay için Fenerbahçe harekete geçti. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Altay Bayındır'ın 2023 yılında sona erecek sözleşmesinden dolayı birçok dedikodu sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı. Sarı-lacivertli yönetim bu olayların önüne geçmek için flaş bir adım attı. Avrupa'dan birçok kulübün Altay Bayındır'ı istemesinden sonra transfer gelişmesi yaşandı...

SON DAKİKA: ALTAY BAYINDIR, 2028 YILINA KADAR İMZALADI

Fenerbahçe, Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan 23 yaşındaki milli kalecisi ile 5 yıllık ön protokol imzaladı. Mevcut sözleşmesinde yıllık 1.2 milyon Euro kazanan Altay Bayındır yeni sözleşmesiyle yıllık 2 milyon Euro garanti ücret alacak. Başarılı file bekçisine yıllık 200 bin Euro'dan toplam 1 milyon Euro imza parası ödenecek. Altay Bayındır, başarı bonuslarıyla kazanacağı ücreti artırabilecek. Altay, bir sezonda 25 maçın üstünde karşılaşmada forma giyerse 500 bin Euro garanti ücret kazanacak. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu halinde 23 yaşındaki kaleci 200 bin Euro şampiyonluk primi alacak. Altay Bayındır, Avrupa kupalarında alınacak olan her başarı için 50 bin Euro ekstra bonus elde edecek.

20 MİLYON EURO...

Fenerbahçe yönetimi Altay’a gelen teklifler için de kendisini garanti altına alırken, milli kalecinin sözleşmesine 20 milyon Euro serbest kalır maddesi koydu. Altay ile yapılan ön protokol sonrası resmi sözleşme ise sezon sonu statta yapılacak olan özel bir törenle imzalanacak.

Etiketler altay bayındır imza fenerbahçe
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