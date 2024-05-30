Fenerbahçe'de seçim tarihi ertelendi

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran 2024 tarihlerine ertelendi.

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 8-9 Haziran tarihine ertelendiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, ikinci toplantı tarihi olan 8-9 Haziran 2024 tarihine ertelenmiştir. Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yeter sayısı aranmadan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayacaktır" denildi.