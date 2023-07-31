Fenerbahçe’den ayrılan yıldız golcü, gol atmayı unuttu
Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya ekibi Internacional takımına transfer olan Enner Valencia, çıktığı 4 maçta da fileleri havalandıramadı.
Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan Enner Valencia, yeni takımı Internacional'de Fenerbahçe'deki günlerini arıyor. 33 yaşındaki santrfor, Brezilya ekibi Internacional ile çıktığı 4 maçta da fileleri havalandıramadı.
Valencia, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe’nin zamlı maaş teklifini kabul etmemiş ve ayrılmıştı. Valencia, Fenerbahçe'deki son sezonunda 51 maçta 33 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.
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