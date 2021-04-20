Fenerbahçe'den Erol Bulut'tan boşalan koltuğa Emre Belözoğlu gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanırken Fenerbahçe yönetimi bomba bir karara imza attı.

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi şimdiden yüzleri güldürdü. Belözoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte yaşanan değişim sonuçlarını vermeye devam ediyor. Erol Bulut ile yolların ayrılmasında iki önemli etken söz konusuydu. Birincisi Bulut’un takımla arasındaki ilişkinin çok güçlü olmaması, ikincisi de mevcut kadronun potansiyelin altında oynamasıydı.

Belözoğlu göreve gelince ilk iş olarak Samandıra toparlandı. Takımdaki futbolcuların tamamıyla iyi ilişkileri olan genç teknik adamın ikna ve iletişim gücü de oldukça yüksek.Bu birlik sağlandıktan sonra bunu desteklemek için sonuca ve oyuna ihtiyaç vardı. Bunlar da kademeli olarak geldi. Denizlispor maçıyla başlayan küçük değişimler Gaziantep maçında radikal bir hal aldı. Tüm yetenekli oyuncularından faydalanmayı isteyen Emre Belözoğlu pas yapan ve kendi kaderini tayin etmeye çalışan bir takım yaratmak istiyordu.İç sahadaki bu oyun anlayışı Başakşehir deplasmanında da devam etti. Oyunu kendi yarı sahasında kabul eden değil oynayan, geri düşünce panikleyen değil agresifleşip oyununu devam ettiren bir takım kimliğine bürünüldü.

İLK HEDEF YABANCI HOCA

Sarı-lacivertli takımın gelecek sezon için teknik direktör çalışmaları da büyük önem taşıyor. İlk etapta yeni sene için esas plan önemli bir yabancı teknik direktörü takımın başına getirmekti.Ancak bir yandan Emre Belözoğlu’nun gelişimi ve performansı da takip edilecekti. Belözoğlu’nun oynattığı futbol, kulübedeki tavrı gibi detaylar önemli olacaktı. Şampiyon olunmasa bile Emre Belözoğlu’nun olumlu performansı gelecek sene devam etmesi ihtimalini güçlendirecekti.

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Geride kalan dört maçta Emre Belözoğlu bu sınavı geçti. Kısa süre önce tribünden sahaya inen genç teknik adam, oyuncuları sevk ve idare, oynanan oyun, hamleler, maç sonu açıklamaları gibi birçok konuda beğeni topladı. Bu durumda gelecek sezon da Belözoğlu’nun takımın başında olacağı öğrenildi.