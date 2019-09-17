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  4. 17 Eylül 2019 14:07

Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu

Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor maçında kural hatası olduğu yönündeki iddiaların ardından harekete geçti. Fenerbahçe Kulübü, ilk ve ikinci golde kural hatası olduğu iddiasıyla TFF'ye maç tekrarı için başvuracak.

Fenerbahçe'den TFF'ye kural hatası başvurusu
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Fenerbahçe yönetimi, yayıncı kuruluştan Alanyaspor karşılaşmasının görüntülerini istedi. Görüntüler üzerinden rapor hazırlayacak olan sarı-lacivetliler, 48 saat içerisinde TFF'ye başvuru yapacak.

MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?
Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, aut atışıyla oyuna başlarken topu Jailson'a gönderdi. Papiss Cisse'nin bu sırada ceza sahası içerisinde olduğu gerekçesiyle bir kural ihlali olduğunu öne süren Fenerbahçe cephesi, maçın tekrarını isteyecek.

Ayrıca ilk golden önce taç atışında da yanlışlık olduğu savunulurken, burada da bir ihlal olduğu belirtildi.

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