  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'nin rakibi Lugano'dan ilk galibiyet

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano'dan ilk galibiyet

Fenerbahçe'nin rakibi Lugano'dan ilk galibiyet
Güncelleme:

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi Lugano, İsviçre Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Grasshoppers'ı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada Lugano'ya galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Kacper Przybylko ile 90+2. dakikada Uran Bislimi kaydetti.

Grasshoppers'ın tek golünü ise 25. dakikada penaltıdan Giotto Morandi attı.

Lugano ile Fenerbahçe arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçına, 23 Temmuz Salı günü Thun kentiyle aynı adı taşıyan stat ev sahipliği yapacak. Müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Etiketler Fenerbahçe galibiyet lugano
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Microsoft açıkladı: Microsoft kesintilerinin bilançosu ortaya çıktı Microsoft açıkladı: Microsoft kesintilerinin bilançosu ortaya çıktı Sinop'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var Sinop'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var Tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi Tarhana çorbası Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem Nasa Van Gölü’nde can alan tehlikeyi görüntüledi Nasa Van Gölü’nde can alan tehlikeyi görüntüledi Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı Gabar Dağı'nda sondaj kulesi devrildi: 1 mühendisin cansız bedenine ulaşıldı Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi Fenerbahçe yılan hikayesine dönen transferi bitirdi Hadise parıl parıl sahne kostümüyle yine mest etti Hadise parıl parıl sahne kostümüyle yine mest etti Fergio House için istenen ceza belli oldu Fergio House için istenen ceza belli oldu Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi maçı için yoğun mesai Fenerbahçe’de Şampiyonlar Ligi maçı için yoğun mesai
Görenler gözlerine inanamadı: Bursa İznik Gölü'nün suyu turkuaza döndü Görenler gözlerine inanamadı: Bursa İznik Gölü'nün suyu turkuaza döndü İsmi Beşiktaş ile anılan Di Maria için resmi açıklama geldi İsmi Beşiktaş ile anılan Di Maria için resmi açıklama geldi Galatasaray Wendel transferi için kesenin ağzını açtı Galatasaray Wendel transferi için kesenin ağzını açtı CHP'den Doğu Perinçek'e yanıt: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif CHP'den Doğu Perinçek'e yanıt: Çeneni kes, haddini bil! Hadsiz herif