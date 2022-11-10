Fenerbahçe'nin yıldızı resmen açıkladı: Türk Milli Takımı'ndan teklif gelirse...

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki başarılı oyuncusu Miguel Crespo, Türk Milli Takımı için açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Portekiz ekibi Estoril Praia'dan 1.50 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı ve beklentilerin oldukça üzerinde bir performansla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olmayı başaran Miguel Crespo Sansürsüz Futbol YouTube hesabına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Portekizli oyuncu yaptığı açıklamada Fenerbahçe serüvenine dair konuşurken, Türk Milli Takımı için de beklenmedik bir açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'deki ilk golümün Galatasaray'a olması benim için önemli ve iz bırakan bir andı. O gol, özgüvenmi arttırdı ve kariyerim için dönüm noktası oldu. Burada oynayan futbolcular, Galatasaray'a gol atıldığında gerçek Fenerbahçeli olunacağını söylemişlerdi. Camiamızda Galatasaray'a gol atanlar yer ediniyor. Ben de tarihe geçtiğim için çok mutluyum.



PEREIRA'YA TEŞEKKÜR



Fenerbahçe'ye transferim çok çabuk gelişti. Vitor Pereira, beni çok istedi. Fenerbahçe'ye gelmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok çalışıyorum. Vitor Pereira'ya minnettarım.



İlk geldiğimde çıkan haberlere, yapılan yorumlar hiç üzülmedim. Fenerbahçe gibi bir takıma, Portekiz 2. Ligi'nden futbolcu geliyor... Onları anlayabiliyorum. Ama sözler beni daha da hırslandırdı. Ben elimden gelenin en iyisini yapmak için her gün çalışıyorum.



Jorge Jesus'un gelişiyle oyun felsefemiz değişti. Daha agresif, daha baskılı oynuyoruz. Rakiplerimize zorluk yaratıyor. Sakin şekilde yolumuza devam ediyoruz. İşimize odaklanıyoruz, sene sonunda bunu hep birlikte kutlamak istiyoruz.



Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'na gidemeyeceğim için hayal kırıklığı yaşamadım. Portekizli çok oyuncu var, bir gün çağrılmak için ben çalışmalarıma devam edeceğim.

Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse bir teklif gelse oturup ailemle değerlendirmem gerekir. Küçüklüğümden beri Portekiz Milli Takımı'nda oynamanın hayali kurarak büyüdüm ama Türk Milli Takımı'ndan teklif gelse tabii ki mutlu olurdum. Bunu ailemle düşünmem gerekirdi.



Türkiye Ligi keyifli ama oyun çok fazla duruyor. Kafamada herhangi bir kulüp yok. Fenerbahçe'de şampiyon olmayı düşünüyorum. sonrasında transfere bakarız. Portekiz Milli Takımı'nın hayalim olduğunu söyledim, bir başka hayalim ise İngiltere Premier Lig'de oynamak.