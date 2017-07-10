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  4. 10 Temmuz 2017 18:50

Fenerbahçe’ye Bacca’dan kötü haber !

Fenerbahçe’nin transfer listesinde olan ve Emenike ve Moussa Sow’un takımdan ayrılmasının ardından kiralık olarak Milan’dan alınmasını planladıkları Bacca, Olympique Marsilya yolunda.

Fenerbahçe’ye Bacca’dan kötü haber !
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Yeni sezonda Milan’ın kadroda düşünmediği ve gözden çıkardığı, Fenerbahçe’nin de kiralamak için temas kurduğu Carlos Bacca’nın, Marsilya’nın teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Milan Teknik direktörü Vincenzo Montella'nın takımda istemediği Bacca için Marsilya takımı sportif direktörü Andoni Zubizarreta’nın yıldız oyuncu ve menajeriyle yaptığı görüşmelerden sonra anlaşma sağladığı ve Bacca'yı Ligue 1 ekibinde oynamaya ikna ettiği öğrenildi.

L'Equipe gazetesinde yer alan habere göre; İngiliz ekibi Arsenal’den Olivier Giroud için yaptığı girişimlerden sonuç alamayan Marsilya’nın, Carlos Bacca'ya biçilen 20 milyon Euro bonservis bedelini ödemeyi düşündüğü ve transferin yakın zamanda gerçekleşeceği belirtiliyor.

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