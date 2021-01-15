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  4. 15 Ocak 2021 18:10

Fenerbahçe'ye büyük şok! PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Aytaç Kara'ya yaptığı hareket nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'ye büyük şok! PFDK'ya sevk edildi
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Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Kasımpaşa arasındaki mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın, Aytaç Kara'ya yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gördüğü pozisyonla alakalı TFF ilk adımı attı.

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş’ı, Kasımpaşa maçındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK’ya (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) sevk etti.

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