Fernando Muslera: Artık ipler elimizde değil

83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'nun yakınlarına başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan Muslera, "Maçtan daha önemli şey, bugün ısınmaya çıkarken giydiğimiz bir tişört vardı. İki efsane vardı, forma değiştiriyorlardı. Metin Oktay ve Can Bartu... Futbol bir spor, bunu unutmamak lazım. Buradan tüm Fenerbahçe camiasına ve Can Bartu'nun ailesine başsağlığı dilemek istiyorum" dedi.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDAKİ EN ÖNEMLİ MAÇLARDAN BİRİYDİ"

Şampiyonluk yolunda en önemli maçlardan birine çıktıklarını söyleyen Muslera, "Burada üç puan çok önemliydi, şampiyonluk yolundaki en önemli maçlardan biriydi. Maçın genelinde iyi oynadık, rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı artırdık. Pozisyonlara girdik, son vuruşlarda iyi değildik, daha etkili olmalıydık. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, tek pozisyonları gol oldu. Yapacak bir şey yok, şampiyonluk yolunda çok önemli bir maçtı ama olmadı" diye konuştu.

Şampiyonluk yarışı hakkında yorum yapan Muslera şöyle konuştu: "Bu saatten sonra bizim elimizde değil. Bundan sonra kalan maçlarda mücadele edeceğiz. Artık bu saatten sonra maç isminin önemi yok. Bugün Fenerbahçe'nin herhangi bir hedefi yok, bizden puan alabiliyorlar bugün. Bu demek ki her maçta olabiliyor. Tüm maçlara aynı konsantrasyonla devam edeceğiz. Yolun sonuna kadar devam edip şampiyon olmak istiyoruz. Ama artık ipler bizim elimizde değil."

ONYEKURU: 5 PUAN FARK VAR AMA HER ŞEY OLABİLİR

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı müsabakada Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Henry Onyekuru ise skorun kendilerini tatmin etmediğini belirtti. Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Onyekuru, 83 yaşında hayatını kaybeden Türk sporu ve Fenerbahçe efsanesi Can Bartu'nun yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileyerek sözlerine başladı.

Ezeli rakiplerine karşı gol atmanın kendisi için çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Onyekuru, "Ezeli rakibinizle oynuyorsunuz, bir futbolcu için bu maçlarda gol atmak çok güzel bir duygu. Ancak skor bizi tatmin etmedi. Bu saatten sonra yapacak bir şeyimiz yok bu maçla ilgili, bu maçı bir kenara bırakıp her maça ayrı şekilde hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

Futbolda her şeyin olabileceğini kaydeden Onyekuru, "5 puan fark var ama her şey olabilir. Hatalarımızı düzeltip, daha çok çalışmamız gerekiyor. Futbolda her şey olabilir" ifadelerini kullandı.

LINNES: HAKEM RAKİBE 3 KIRMIZI KART GÖSTERMELİYDİ

Linnes de "Büyük hayal kırıklığına uğradık, iyi bir son olmadı. Fakat hala çok maçımız var, pes edemeyiz. Ama bugün 3 puan almalıydık. Hakem için ne söyleyebilirim ki? Rakibe 3 kırmızı kart göstermeliydi. Dirsek vuruldu, karnıma tekme atıldı. Rakibin golü iptal edilmeliydi, bize faul vardı. Tüm sezon bize hiç yardımcı olmadılar. Bunu kendi başımıza yapmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.



