''FIFA The Best'' adayları belli oldu: Milli futbolcu da listede
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FIFA, 2024 yılının en iyilerinin belirleneceği ''FIFA The Best'' ödülleri için aday listelerini açıkladı.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2024 En İyi FIFA Futbol Ödülleri için adayları açıkladı.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.
FIFA The Best ödülleri için oylama 10 Aralık Salı gününe kadar devam edecek. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor. Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.
İşte FIFA The Best ödüllerinde adaylar:
EN İYİ FUTBOLCU
Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid
Erling Haaland (Norveç), Manchester City
Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid
Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen
Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid
Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid
Lamine Yamal (İspanya), Barcelona
Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami
Rodri (İspanya), Manchester City
Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)
Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid
EN İYİ KALECİ
Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid
David Raya (İspanya), Arsenal
Ederson (Brezilya), Manchester City
Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa
Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain
Mike Maignan (Fransa), Milan
Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao
EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR
Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid
Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı
Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı
Pep Guardiola (İspanya), Manchester City
Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen
FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ
Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024
Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024
Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024
Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024
Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024
Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023
Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023
Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024
Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024
Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023
Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şubat 2024
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