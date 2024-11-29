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''FIFA The Best'' adayları belli oldu: Milli futbolcu da listede

''FIFA The Best'' adayları belli oldu: Milli futbolcu da listede
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FIFA, 2024 yılının en iyilerinin belirleneceği ''FIFA The Best'' ödülleri için aday listelerini açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) 2024 En İyi FIFA Futbol Ödülleri için adayları açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.

FIFA The Best ödülleri için oylama 10 Aralık Salı gününe kadar devam edecek. Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU ADAY GÖSTERİLDİ

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor. Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor-Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir-Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.

FIFA, 2024 yılının en iyilerinin belirleneceği ''FIFA The Best'' ödülleri için aday listelerini açıkladı.

İşte FIFA The Best ödüllerinde adaylar:

EN İYİ FUTBOLCU

Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid

Erling Haaland (Norveç), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid

Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (İspanya), Barcelona

Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami

Rodri (İspanya), Manchester City

Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)

Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid

 

EN İYİ KALECİ

Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid

David Raya (İspanya), Arsenal

Ederson (Brezilya), Manchester City

Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (Fransa), Milan

Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao

EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR

Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid

Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı

Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı

Pep Guardiola (İspanya), Manchester City

Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ

Hassan El Haydos / Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024

Terry Antonis / Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024

Yassine Benzia / Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024 

Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024

Michaell Chirinos / Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024

Federico Dimarco / Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023

Alejandro Garnacho / Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023

Muhammed Kudüs / West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024

Denis Omedi / KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024

Paul Onuachu / Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023

Jaden Philogene / Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şubat 2024

 

Etiketler FIFA en iyiler FIFA The Best ödülleri hakan çalhanoğlu
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