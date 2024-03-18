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FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama

FIFA'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili açıklama
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Süper Lig'de oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini korurken FIFA'dan olaylarla ilgili açıklama geldi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Infantino, "Görülen şiddet kesinlikle kabul edilemez" şeklinde ifade kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR:

"Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçının ardından tanık olunan şiddet kesinlikle kabul edilemez.

Bunların saha içinde ya da dışında, sporumuzda ya da toplumumuzda yeri yoktur. Bunu daha önce de söyledim ve yine söyleyeceğim, futbolda istisnasız tüm oyuncular, dünyanın dört bir yanındaki pek çok insana keyif veren bu oyunu oynamak için güvende ve emniyette olmalıdır.


İlgili makamları bu hususa her düzeyde riayet edilmesini sağlamaya ve Trabzon'da meydana gelen şok edici olayların faillerinin eylemlerinden sorumlu tutulmalarını ve hesabını vermeye çağırıyorum."

Etiketler FIFA Fenerbahçe Trabzonspor olay maç
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