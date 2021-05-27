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Galatasaray, Falcao için kararını verdi

Galatasaray, Falcao için kararını verdi

Galatasaray'da geldiği günden beri verim alınamayan ve sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao için karar verildi.

Galatasaray, büyük umutlarla gelen ancak sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentiyi karşılayamayan Radamel Falcao için "veda" planını harekete geçirdi.

AS Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncuyla görüşerek bu yaz yolları ayırmaya karar verdiklerini bildirdi.

Galatasaray'ın herhangi bir bonservis talebinin olmadığı ve deneyimli futbolcunun ayrılığı için belli fedakarlıklar yapmaya da hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran tecrübeli futbolcu, yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alıyor.

Etiketler Galatasaray galatasaray falcao şok
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