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  4. 01 Ekim 2019 17:46

Galatasaray U19 1 - 5 PSG U19 (UEFA Gençlik Ligi)

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ikinci maçında PSG ile karşılaşacak olan Galatasaray, günün ilk maçında rakibi ile UEFA Gençlik Ligi'nde karşılaştı. Galatasaray U19 Takımı, PSG U19 karşısında hiçbir varlık gösteremedi ve sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup...

Galatasaray U19 1 - 5 PSG U19 (UEFA Gençlik Ligi)
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UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray ile PSG'nin U19 takımları karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi PSG, 5-1 gibi farklı bir skorla kazandı.

PSG'NİN TÜRK TAKIMLARINA ATTIĞI GOLLER

Galatasaray'ın tek sayısını 49. dakikada penaltıdan Metehan Baltaci atarken, PSG'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Arnaud Muinga, 32. dakikada Loic Mbe Soh, 46. dakikada Adil Aouchiche, 51. dakikada Maxen Kapo ve 73. dakikada Timothee Pembele kaydetti.

Bu sonucun ardından PSG grupta ilk galibiyetini aldı, Galatasaray ise 2 maç sonunda puanla tanışamadı.

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UEFA Gençlik Ligi , Galatasaray U19 , PSG U19
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