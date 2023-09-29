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Galatasaray'da Victor Nelsson'dan yeni maaş talebi

Galatasaray'da Victor Nelsson'dan yeni maaş talebi
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Galatasaray'da performansı ile göz dolduran Victor Nelsson'un, yönetimden yeni maaş istediği ortaya çıktı.

Galatasaray, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, Davinson Sánchez'in takıma katılmasından bir hayli rahatsız. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı yönetime şimdiden zorluk çıkarmaya başladığı öğrenildi.

MAAŞINI DUYUNCA TAVRI DEĞİŞTİ

Davinson Sanchez'in yıllık 3.2 milyon euro kazanacağı öğrenen Nelsson, Galatasaray'dan yeni bir maaş talep etti ve bu maaşın 2 milyon euro'nun üstünde olmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim bu tavır karşısında bir hayli şaşırdı. Maaşına zam yapılmaması durumunda takımdan ayrılacağını da söyleyen Nelsson'un tavırları Okan Buruk'u da kızdırdı.

BİR KEZ DAHA GÖRÜŞECEKLER

Danimarkalı oyuncunun 2026 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunmasına rağmen sözleşmesinde iyileştirme yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşme gerçekleştirecek. Nelsson'un piyasa değeri ise 19 milyon euro olarak gözüyor.

Etiketler maaş nelson talep
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