Galatasaray'dan farklı kapanış!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında Galatasaray, evinde DS Sivasspor'u konuk etti. Gol yağmuruna sahne olan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 4-2'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada penaltıdan Eren Derdiyok, 30. dakikada Feghouli ile 51. ve 69. dakikalarda Onyekuru'dan geldi. Sivasspor'un sayılarını ise 9. ve 41. dakikalarda Robinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray ligde 4 maç sonra galibiyetle tanıştı ve 29 puana yükselerek, ilk yarıyı 5. sırada tamamladı. Sivasspor ise teknik direktör Hakan Keleş ile ilk yenilgisini alırken, 6 maç sonra mağlubiyet yaşadı ve 24 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 2. yarının ilk maçında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü konuk edecekken, Sivasspor ise deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Feghouli’nin sağdan yaptığı ortada savunmadan önce Eren uçarak kafayı vurmak istedi ancak top kaleye paralel şekilde gitti.

9. dakikada Douglas, orta sahada kaptığı topla Galatasaray ceza sahası önüne kadar gelip müsait pozisyondaki Robinho’yu gördü. Brezilyalı futbolcu yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

18. dakikada soldan Onyekuru’nun ceza sahasına yaptığı ortada Uğur Çiftçi’nin Belhanda’ya yaptığı hareket sonrasında hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR’da izleyerek penaltı kararı verdi.

20. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Eren Derdiyok, topu ve kaleci Tolgahan’ı ters köşelere göndererek takımına eşitliği getirdi. 1-1

29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Feghouli, ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Nagatomo’nun kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

30. dakikada kazanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı top Ndiaye’de kadı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Feghouli düzeltip çok sert vurdu takımını öne geçirdi. 2-1

41. dakikada Douglas, sağ kanattan aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önündeki Robinho’ya pasını aktardı. Yıldız futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu filelere gönderdi. 2-2

45+4. dakikada topla hareketlenen Ndiaye, ceza sahası içindeki Onyekuru'yu gördü. Bu futbolcunun rakibinden sıyrılıp çektiği şutta son anda Douglas müdahale etti ve topu kornere gönderdi.

İkinci yarı

51. dakikada Fernando’nun orta sahadan attığı ara pasında savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, kaleci Tolgahan’dan önce topa dokunarak takımını tekrar öne geçirdi. 3-2

65. dakikada Sivasspor çok etkili geldi. Douglas’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan Arslan’ın vuruşunda Muslera kalesinden zamanında çıkarak gole engel oldu.

69. dakikada Mariano’nun ceza sahasına gönderdiği ortada Belhanda kayarak içeri kesti, Eren Derdiyok’un ıska geçtiği topa Onyekuru sert vurdu ve farkı 2’ye çıkardı. 4-2

74. dakikada Feghouli’nin soldan kullandığı kornere ceza sahası içinde Eren Derdiyok kafayı vurdu. Üst direğe çarpan top ardından çizgiye düştü, kaleci Tolgahan son anda topu uzaklaştırdı.

Stat: Türk Telekom Stadyumu

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xx, Maicon xx, Ozan xx, Nagatomo xx, Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx (Mustafa dk. 90+5 ?), Onyekuru xxxx, Belhanda xxx (Donk dk. 87 ?), Eren xx (Rodrigues dk. 75 xx)

DG Sivasspor: Tolgahan x, Douglas xxx, Bjarsmyr xx, Braz x, Uğur x, Hakan Arslan x, Ndinga x (Kone dk. 77 x), Torje x (Rybalka dk. 70 x), Robinho xxx, Emre xx (Erdoğan dk. 89 ?), Muhammed x

Goller: Robinho (dk. 9 ve dk. 41) (DG Sivasspor), Eren (dk. 20), Feghouli (dk. 30), Onyekuru (dk. 51 ve dk. 69) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Uğur, Braz (DG Sivasspor), Mariano, Fernando (Galatasaray)

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray, bu kulvardaki son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Süper Lig'de geçen hafta Medipol Başakşehir ile oynanan maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Garry Rodrigues yedeğe çekilirken, Serdar Aziz ise kadroda yer almadı.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında bu futbolcuların yerine Maicon Roque ile Younes Belhanda ilk 11'de görev yaptı.

Galatasaray maça Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Ozan Kabak, Yuto Nagatomo, Fernando Reges, Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ile başladı.

Ev sahibi takımın yedek kulübesinde ise Garry Rodrigues'in yanı sıra İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mustafa Kapı ve Muğdat Çelik bulundu.

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz yaşadığı rahatsızlık nedeniyle müsabakanın kadrosundan çıkartıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Aziz'in maç öncesinde mide bulantısı ve halsizlik şikayetleri nedeniyle kadrodan çıkartıldığı bildirildi.

Galatasaray'da sakatlığı geçen Younes Belhanda, Süper Lig'de 4 maç aradan sonra forma giydi.

Faslı futbolcu, milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası ligdeki Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir müsabakalarında görev alamamıştı.

Belhanda ile aynı dönemde sakatlık geçiren Sinan Gümüş de Demir Grup Sivasspor maçında yedek kulübesinde yer alarak sahalara dönüş yaptı.

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Hakan Keleş, kadroda tek değişiklik yaptı.

Hakan Keleş, geçen hafta MKE Ankaragücü'nü 4-0 yendikleri maça ilk 11'de başlayan Serhiy Rybalka'yı yedeğe çekerken, Galatasaray karşısında bu futbolcunun yerine Gabriel Torje'yi sahaya sürdü.

